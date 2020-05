Cauã, Lady Gaga, Cristiano Ronaldo: conheça os carros de 10 celebridades

Com fama, poder e dinheiro, o que você teria na garagem? Algumas pessoas com essas possibilidades são fiéis a determinadas marcas e acabam se tornando embaixadores, outros querem séries especiais, clássicos ou modelos exclusivos. Há ainda quem escolha trocar de carro a cada seis meses para não ter que emplacar.



A popstar Lady Gaga é uma verdadeira entusiasta dos automóveis. Sua coleção é eclética e impressionante. Inclui desde clássicos como Chevrolet El Camino, Cadillac Coupe De Ville, Lincoln Continental, Mercedes-Benz W123 e Ford Bronco até superesportivos atuais como Lamborghini Huracán e Audi R8. A cantora e atriz também aprecia os ultraluxuosos Rolls-Royce e já apareceu guiando o Phantom e o Corniche III. O último ela leiloou em 2014 por caridade, doando o lucro para a National Academy of Recording Arts & Sciences.

A popstar pilotando seu Lamborghini Huracán que custa mais de R$ 2 milhões (Foto: reprodução)

Mas apesar de ter na garagem modelos que no Brasil ultrapassam os R$ 2 milhões (como o Lamborghini), a vencedora de 11 Grammys também tem modelos mais populares. É o caso de uma picape Ford F-150 SVT Lighting de 1993, configuração esportiva do veículo mais vendido há quase 40 anos nos Estados Unidos. Talvez seja uma forma de Stefani Joanne Angelina Germanotta, verdadeiro nome da artista, tentar passar despercebida.

Gaga também tem na garagem uma Ford F-150 SVT Lighting de 1993 (Foto: reprodução)

O astro Keanu Reeves prefere as motos, e até criou uma marca, a Arch Motorcycles. Tudo começou quando o ator canadense procurou Gard Hollinger para customizar sua Harley-Davidson Dyna Wide Glide 2005. Com a paixão em comum pelas duas rodas, o simples projeto de customização tomou proporções maiores e se tornou uma empresa que hoje produz três modelos.

Reeves gosta tanto de motocicletas que chega ao ponto de indicar os modelos que gostaria de ver nos filmes em que atua. Na ficção Matrix, por exemplo, foi dele a ideia de usar uma Ducatti em um sequência de perseguição.

Gard Hollinger e Keanu Reeves sócios da Arch Motorcycles (Foto: divulgação)

Já Steve Jobs, falecido em 2011, tinha uma característica peculiar: o fundador da Apple costumava andar em um Mercedes SL55 AMG prateado que era trocado por um igualzinho a cada seis meses. Pelas leis da Califórnia é possível rodar até 180 dias sem emplacar. Fã de desenhos limpos, o magnata da informática não gostava de uma placa cheia de números presa à carroceria, pois iria interferir na estética de seu conversível. A história foi contada por Jon Callas, diretor técnico da empresa de software Entrust, em entrevista ao portal americano iTWire.

Steve Jobs, fundador da Apple, utilizada um Mercedes prata similar a esse (Foto: Daimler)

O mundo do futebol tem garagens recheadas e muitas vezes não chegadas à discrição, como a do sueco Zlatan Ibrahimović. O atacante do Milan foi visto neste mês desfilando pelas ruas de Estocolmo, Suécia, com um dos últimos modelos da Ferrari, o Monza SP2. O modelo de dois lugares, juntamente com o SP1 (para uma pessoa), faz parte de uma edição limitada com apenas 499 unidades produzidas. E um detalhe importante: a própria Ferrari escolheu seus compradores. O foco eram os clientes fiéis à empresa. No dia 3 de outubro do ano passado, ao completar 38 anos, Ibrahimović comprou seu modelo por 1,6 milhão de euros, que equivale a R$ 9,8 milhões.

Zlatan Ibrahimović desfilando pelas ruas de Estocolmo com seu Ferrari Monza SP2 (Foto: Ferdinando Piacezzi)

O superesportivo italiano, que estreou no Salão de Paris de 2018, tem um V12 6.5 litros aspirado que entrega 810 cv de potência e 71,3 kgfm de torque. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 2,9 segundos. Para chegar aos 200 km/h são necessários apenas 7,9 s.

O português Cristiano Ronaldo a bordo do Maserati GranCabrio (Foto: reprodução)

Outro jogador que aprecia modelos exclusivos é o português Cristiano Ronaldo. O astro do Juventus adora exibir suas novas aquisições pelas Redes Sociais e em breve deverá mostrar o Bugatti Centodieci, que terá apenas 10 unidades produzidas. O hipercarro é equipado com motor W16 de 8 litros com quatro turbos capaz de entregar 1.600 cv de potência. O carro esporte francês leva apenas 2,4 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h, 6,1 s para chegar aos 200 km/h e 13,1 s para atingir os 300 km/h. A velocidade máxima é de 380 km/h, limitada eletronicamente. Custa 8 milhões de euros, o equivalente a R$ 49 milhões.

Em sua casa, o jogador faz pose em um Ferrari 599 GTO (Foto: reprodução)

Mas a lista de preciosidades do português é longa e conta, entre outros, com: Aston Martin DB9, Audi R8, Bentley Continental GT Speed, Bugatti Veyron, Ferrari F430, Ferrari 559 GTO, Koenigsegg CCX, Lamborguini Aventador, Maserati Grancabrio, Porsche 911 Carrera e Rolls-Royce Phantom.



A coleção Ralph Lauren já foi exposta no Museu do Louvre, em Paris (Foto: Louvre)

O estilista Ralph Lauren também é um apaixonado por automóveis e em 2011 o Museu do Louvre, em Paris, exibiu 17 modelos da sua coleção. Entre os destaques da exposição estavam: Alfa Romeo 8C 2900 Millie Miglia de 1938, Bentley Blower de 1929, Bugatti 59 Grand Prix de 1933, Ferrari 250 GTO de 1962, Jaguar XKD de 1955, McLaren F1 LM de 1996, Mercedes 300 SL Gullwing de 1955 e Porsche 550 Spyder de 1955.

A maioria dos veículos de Lauren é formada por modelos de edição limitada, raros ou configurações de competição. Entre outros automóveis de propriedade do estilista estão Bugatti Veyron, Bugatti Type 57SC 1938, Ferrari Testarossa 1958 e Mercedes Benz-Count Trossi SSK 1937. A maioria fica em Nova York, onde o estilista mora.

A Rainha Elizabeth II ao volante de um Land Rover Defender (Foto: reprodução)

A Família Real britânica tem à disposição diversos modelos das marcas locais, como Aston Martin, Bentley, Jaguar e Rolls-Royce mas a preferência da Rainha Elizabeth II é pelos SUVs da Land Rover. Com 95 anos, a então princesa aprendeu dirigir na Segunda Guerra, quando era a recruta Elizabeth de Windsor. Neste período foi motorista de caminhão e ambulância e trabalhou na oficina do destacamento.

A Rainha Elizabeth II e o Príncipe Philip a bordo de um Land Rover (Foto: Land Rover) Cristiano Ronaldo e seu Rolls-Royce Cullinan, o SUV mais caro do mundo (Foto: reprodução) O jogador do Milan com outro Rolls-Royce, o Phantom Drophead (Foto: reprodução) O português também é fã dos superesportivos da francesa Bugatti, como esse Chiron (Foto: Bugatti) O Bugatti Centodieci terá apenas dez unidades produzidas e uma delas será de Cristiano Ronaldo (Foto: Bugatti) Sua coleção também inclui o exclusivo McLaren Senna (Foto: reprodução) O acervo de Ralph Lauren é formado por modelos clássicos (Foto: Louvre) O estilista tem diversos raros carros da Ferrari, Jaguar e Mercedes (Foto: Louvre) O Ferrari SP12 EC feito sob medida para o guitarrista Eric Clapton (Foto: Ferrari) Lady Gaga ao volante de um Rolls-Royce Phantom (Foto: reprodução) Equipado com um motor V10, o superesportivo de Lady Gaga ultrapassa os 300 km/h (Foto: reprodução) A cantora e atriz também guia clássicos como esse Chevrolet El Camino (Foto: reprodução) A Ferrari tem um estúdio para os clientes escolherem todos os detalhes do carro (Foto: Ferrari) É chamado de Tailor-Made programme, ou programa sob medida (Foto: Ferrari) Elizabeth II e um dos seus modelos da Land Rover, o Defender (Foto: Reprodução) O ator Keanu Reeves também pilota motos de competição (Foto: Reprodução) Cauã Reymond é embaixador da Land Rover no Brasil (Foto: reprodução) Elizabeth II em 1957 a bordo de um Land Rover Series I, o precursor do Defender (Foto: Land Rover)

A Rainha Elizabeth II e o Príncipe Philip a bordo de um Land Rover (Foto: Land Rover) Cristiano Ronaldo e seu Rolls-Royce Cullinan, o SUV mais caro do mundo (Foto: reprodução) O jogador do Milan com outro Rolls-Royce, o Phantom Drophead (Foto: reprodução) O português também é fã dos superesportivos da francesa Bugatti, como esse Chiron (Foto: Bugatti) O Bugatti Centodieci terá apenas dez unidades produzidas e uma delas será de Cristiano Ronaldo (Foto: Bugatti) Sua coleção também inclui o exclusivo McLaren Senna (Foto: reprodução) O acervo de Ralph Lauren é formado por modelos clássicos (Foto: Louvre) O estilista tem diversos raros carros da Ferrari, Jaguar e Mercedes (Foto: Louvre) O Ferrari SP12 EC feito sob medida para o guitarrista Eric Clapton (Foto: Ferrari) Lady Gaga ao volante de um Rolls-Royce Phantom (Foto: reprodução) Equipado com um motor V10, o superesportivo de Lady Gaga ultrapassa os 300 km/h (Foto: reprodução) A cantora e atriz também guia clássicos como esse Chevrolet El Camino (Foto: reprodução) A Ferrari tem um estúdio para os clientes escolherem todos os detalhes do carro (Foto: Ferrari) É chamado de Tailor-Made programme, ou programa sob medida (Foto: Ferrari) Elizabeth II e um dos seus modelos da Land Rover, o Defender (Foto: Reprodução) O ator Keanu Reeves também pilota motos de competição (Foto: Reprodução) Cauã Reymond é embaixador da Land Rover no Brasil (Foto: reprodução) Elizabeth II em 1957 a bordo de um Land Rover Series I, o precursor do Defender (Foto: Land Rover)

O ator Cauã Reymond com o Range Rover Velar na Noruega (Foto: reprodução)

Quem divide a mesma preferência com a monarca é o ator brasileiro, que é embaixador da Land Rover no Brasil há três anos. Em 2017, fui até a Noruega para o lançamento global do Range Rover Velar e conversei com o artista, que estava lá para fazer uma imersão na cultura da empresa. “Sempre fui apaixonado pela Land Rover, principalmente, por essa ideia de off-road que o carro fornece. Eu estava em vias de fechar uma campanha publicitária com uma outra marca quando surgiu a oportunidade de ser embaixador. Por ser fã e consumidor, não pensei duas vezes, segui com a Land Rover. Foi a melhor decisão”. O primeiro SUV do Cauã, que é surfista e usa bastante o veículo para chegar à praia, foi um Defender 90 e o atual é um Range Rover Sport HSE Diesel.

A Audi também tem seus embaixadores e uma que se destaca é atriz Isabelle Drummond. Em entrevista ao CORREIO, ela revelou que seus projetos, seu perfil empreendedor e preocupação com o social têm muito em comum com a filosofia da empresa alemã. Além do seu trabalho como atriz, Isabelle fundou a ONG Casa 197, que desenvolve projetos sócio-comunitários em diversos segmentos. A atriz tem uma empresa de alimentação natural para ajudar a custear as ações, e a empresa de alimentação Levê Pocket, que tem uma preocupação grande com o material das embalagens para não agredir o meio ambiente.

Isabelle Drummond foi até a Alemanha conhecer o e-tron antes do lançamento do SUV elétrico no Brasil (Foto: Audi)

Atualmente, ela usa um Q5 Security, que é blindado de fábrica, e a partir da semana que vem começará a guiar o e-tron, um SUV elétrico. Ou seja, um ano depois do início da parceria, o engajamento será ampliado pois o e-tron tem uma concepção diferente de outros carros e até a sua fábrica foi preparada para ser sustentável.



CUSTOMIZE SEU FERRARI

A exclusividade é imperativa para quem compra um supercarro. A Ferrari, por exemplo, tem um programa de customização para seus superesportivos, o Tailor-Made programme, ou programa sob medida. O músico Eric Clapton é um dos clientes que personalizou seu veículo, um SP12 EC - “SP” de Special Project e “EC”, obviamente, das iniciais do guitarrista.

O guitarrista é associado a um modelo da Ferrari em particular: o 512 BB, do qual ele já possuiu três ao longo dos anos. E foi nesse modelo que seu carro exclusivo foi inspirado. Baseado no 458 Italia, o Ferrari especial possui linhas mais conservadoras e pintura em dois tons, fora dos padrões dos modelos de série. É óbvio que o custo é bem maior do que um modelo que está no showroom da concessionária.

Neste vídeo, gravado em 2017, mostro como funciona o programa de customização da Ferrari. Na ocasião, a marca italiana montou em seu estande no Salão de Frankfurt, na Alemanha, um espaço para simular o estúdio que fica na fábrica, em Maranello, na Itália.