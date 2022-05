Cauã Reymond chama a polícia para acabar festa com ex-BBB Bárbara

Incomodado com o som alto de uma festa promovida pelos vizinhos na noite desta sexta-feira (7), o ator Cauã Reymond chamou a Polícia Militar para resolver a situação, em um condomínio no bairro do Joá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vizinha responsável pela festa era a ex-BBB Bárbara Heck, que saiu para falar com os militares e se surpreendeu com o reclamante.

O ator global fez questão de acompanhar as duas viaturas que foram até a porta dos vizinhos, segundo o colunista do Uol, Lucas Pasin. No local, por volta das 22h30, Cauã pediu que diminuíssem o som ou acabassem com a festa.

Foto: Reprodução/Instagram

Ainda de acordo com a coluna, os convidados da festa não gostaram da forma como o ator tentou resolver a situação. Tanto pelo horário, quanto por ter chamado a polícia antes de conversar com os vizinhos.

"Ele [Cauã] pediu para abaixarmos o som porque estava com a filha em casa. Foi tudo conversado numa boa. Abaixamos um pouco, mas não acabamos com a festa. Cauã foi muito educado", disse Bárbara, em entrevista à coluna.

No imóvel, a ex-BBB recebia uma dupla que cantava ao vivo. Apesar dos convidados não terem gostado da abordagem, a loira disse que "achou engraçado" o galã global acompanhar a polícia. Cauã Reymond não comentou o ocorrido.