Cauã Reymond fala sobre papel de Jorginho em 'Avenida Brasil': 'um marco'

Jogador de futebol, jovem, bonito e bom caráter. Poderia ser fácil para Cauã Reymond interpretar o galã de ‘Avenida Brasil’ se não fossem as camadas de complexidade e a humanidade que o autor João Emanuel Carneiro traz para seus personagens. O abandono no lixão, a convivência difícil com a mãe, o amor de infância interrompido e tantos outros percalços tornaram Jorginho instigante e desafiador para Cauã Reymond, que fala sobre a volta da novela.

Quais são suas lembranças da época das gravações?

Lembro muito da cenografia do lixão, do campo de futebol que seria o estádio do Divino. Fora a convivência com os colegas. Éramos um elenco muito unido. As cenas gravadas no casarão garantiam boas risadas nos bastidores. Era muito divertido.

Que características do Jorginho faziam dele um personagem tão complexo?

O fato de ter sido uma criança abandonada e, depois, ter sido adotado pela própria mãe biológica e um jogador de futebol famoso. A pessoa que representa a figura materna para ele, a mãe Lucinda, ainda morar no lixão, por exemplo, fazia dele um personagem com muitas questões a serem resolvidas.

Jorginho era uma das poucas pessoas por quem Carminha demonstrava afeto real. Como era contracenar com a maior vilã da novela?

Como a relação entre nossos personagens era de muita tensão, nossas cenas juntos eram fortes, densas. Algumas vezes, saí mexido das gravações. Mas contracenar com a Adriana era incrível.

Qual a sua cena mais marcante na novela?

Novela é um processo longo, é difícil escolher um momento. O mais interessante em ‘Avenida Brasil’ é justamente o fato de toda semana ter um novo desafio, uma virada emocional do personagem.

O que ‘Avenida Brasil’ representou na sua carreira?

É um marco na minha carreira e na de todos da equipe. A novela realmente parou o Brasil. Não vou esquecer o dia em que estava indo assistir ao último capítulo da novela e não tinha ninguém nas ruas. O conjunto dessa obra enriqueceu todos os profissionais que trabalharam nela.

Como você recebeu a notícia de que a novela voltaria?

‘Avenida Brasil’ foi um sucesso enorme dentro e fora do Brasil. Fiquei muito feliz ao saber que será reexibida. As pessoas vão gostar muito de rever essa novela brilhante.