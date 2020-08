Cauan não levou a sério primeiros sintomas de covid-19, diz Cleber

O sertanejo Cleber, da dupla Cleber e Cauan, falou da internação do parceiro musical por complicações do coronavírus nesta sexta-feira (21). Em participação no Encontro com Fátima Bernardes, o cantor disse que Cauan não levou a sério os primeiros sintomas.

"Parece um pesadelo para a gente. O Cauan é muito forte, alto-astral, a alegria da dupla. Acho que ele confiou demais, achou que a doença não fosse evoluir para um quadro tão grave. Quando ele me falou que estava com febre, já estava no terceiro dia de febre, e isso me preocupou bastante. Falei: 'Você tem que procurar um médico.' Mas ele estava tranquilo", disse Cleber, que é amigo de Cauan desde a infância.

O cantor contou ainda que sente como se o parceiro fizesse parte da família: "Acabo tendo uma relação muito maior com o Cauan do que com a minha família. Antes da pandemia, a gente se via diariamente. O mais importante é a vida, e a gente está torcendo para que o Cauan saia dessa situação".

O Encontro também recebeu no programa o irmão de Cauan, Fernando, que é médico e está acompanhando a evolução do cantor em Goiânia. Ele revelou que o sertanejo está com 60 a 65% do pulmão comprometido pelo coronavírus, uma melhora em relação à semana passada.

Fernando (à esq.), irmão do sertanejo Cauan, comparece com Cleber (no centro) ao 'Encontro' (Reprodução/Globoplay)