CBF acerta primeiro patrocínio exclusivo das seleções femininas

A Neoenergia é a primeira patrocinadora exclusiva das seleções brasileiras femininas. O anúncio foi feito na terça-feira (1º), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, pelo presidente Rogério Caboclo e por Mario Ruiz-Tagle, CEO da empresa de energia.

O patrocínio inédito firmado pela Diretoria Comercial da CBF é mais um passo no fomento do futebol feminino no Brasil e uma conquista do grande desempenho das mulheres dentro das quatro linhas. Além das seleções femininas, a Neoenergia estampará a nova marca da principal competição nacional entre clubes, que passará a se chamar Brasileirão Feminino Neoenergia.

O contrato entre a CBF e a Neoenergia vai até 2024 e prevê a exibição da marca no uniforme de treino da seleção feminina, ações promocionais e ativações nas redes sociais. A empresa de energia acompanhará as equipes adulta e de base em momentos importantes como a reta final da preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, a Copa América Feminina em 2022, os Sul-Americanos de Base, o Mundial Feminino em 2023 e os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Além da nova marca no nome oficial do Brasileirão Feminino, a Neonergia estará presente nas placas de publicidades no entorno do gramado de todos os jogos e backdrops. Além disso, poderá fazer ativações durante os intervalos das partidas (assim que permitido pelas autoridades sanitárias) e ações nas redes sociais da competição.

"Essa parceria com a Neoenergia significa também termos ao nosso lado uma das maiores empresas de energia do país e do mundo e que vai conjugar o apoio ao futebol feminino com as causas da igualdade e da sustentabilidade, fortalecendo aquilo que já sabemos, que é a enorme força social e de engajamento do nosso esporte", afirmou Rogério Caboclo.

"Nós, que sabemos muito de redes elétricas, queremos traçar outra rede, invisível, mas igualmente sólida, para unir todos aqueles que contribuem para avançar rumo à plena igualdade em um âmbito de tanto impacto quanto o esporte. Apostamos nessa ação de apoio ao esporte feminino com a convicção de que lutamos pela igualdade de oportunidades. Acreditamos na igualdade em todos os campos e compartilhamos com essas jogadoras os mesmos valores como esforço, superação, profissionalismo, trabalho em equipe. Essas esportistas são o espelho em que miram muitos homens e mulheres, são exemplos para tantas outras que veem no esporte uma janela de oportunidades de mudança social. Além de ser um direito primordial, a igualdade também é um dos fundamentos essenciais para construir um mundo mais próspero para todos", exaltou Mario Ruiz-Tagle.

A parceria entre Neoenergia e CBF reafirma o compromisso das duas empresas em oportunizar e igualar diferenças históricas entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Esses valores juntos darão subsídios para que as atletas das seleções femininas e que disputam o Brasileirão Feminino possam ter as melhores oportunidades ao longo da sua formação profissional.