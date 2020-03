CBF antecipa horário do próximo jogo do Bahia pelo Nordestão

A CBF anunciou nesta segunda-feira (9) uma pequena alteração na partida entre Bahia e América-RN, que acontecerá no próximo sábado (14), na Arena das Dunas, em Natal: o jogo foi antecipado das 20h para as 16h do mesmo dia. O confronto é válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

A partida é importante para os comandados de Roger Machado, já que, em caso de vitória em solo potiguar, o tricolor pode confirmar a classificação para as quartas de final.

Atualmente, o Bahia é o terceiro colocado do Grupo A, com 11 pontos e campanha idêntica ao Fortaleza, que é o segundo por ter recebido um cartão vermelho a menos do que o Esquadrão. O líder da chave é o Botafogo-PB, com 12 pontos.

Até um empate pode garantir o Bahia na próxima fase. Para que isso se confirme, o tricolor precisa de uma combinação de resultados que envolve ABC, CRB e Freipaulistano não ganharem fora de casa de Imperatriz, Confiança e CSA, respectivamente.

Desde o ano passado, a Copa do Nordeste funciona com um regulamento diferente. As quartas de final e semifinais acontecem em jogo único, com mando de campo da equipe de melhor pontuação geral na competição. Ou seja: se a primeira fase acabasse hoje, o Bahia enfrentaria o Fortaleza, no Castelão. Em caso de empate nas fases eliminatórias, a classificação é decidida nos pênaltis.

Essa regra muda apenas na final, que terá jogos de ida e volta nos dias 22 de abril e 6 de maio. Não há critério do gol fora de casa.