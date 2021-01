CBF atualiza lista de clubes formadores e Bahia fica fora

O Bahia ficou fora da lista de clubes que possuem o certificado de formação de atletas. A relação atualizada foi divulgada pela CBF nesta terça-feira (26) e não incluiu o tricolor, presente em 2020.

Ao CORREIO, o Bahia informou através da assessoria que clube já enviou todos os documentos necessários para a obtenção do certificado e a situação está em análise pela CBF.

De acordo com apuração do CORREIO, a pendência é a transferência em definitivo da sede do clube para a Cidade Tricolor, o que permitiria o pedido de alvará definitivo. O alvará provisório teria vencido durante a pandemia, o que dificultou a renovação.

Na lista divulgada pela CBF, apenas três nordestinos aparecem com o certificado de clube formador. São eles: Fortaleza, Ceará e o Retrô, de Pernambuco.

Confira a lista de clubes que possuem o certificado:

Associação Esportiva Dinamo Esporte Clube (MG)

Associação Chapecoense de Futebol (SC)

América Futebol Clube (MG)

Botafogo de Futebol e Regatas (RJ)

Ceará Sporting Club (CE)

Clube de Regatas do Flamengo (RJ)

Coritiba Foot-ball Club (PR)

Criciúma Esporte Clube (SC)

Figueirense Futebol Clube Ltda (SC)

Fortaleza Esporte Clube (CE)

Fluminense Football Club (RJ)

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS)

Guarani Futebol Clube (SP)

Goiás Esporte Clube (GO)

Sport Club Internacional (RS)

Sociedade Esportiva Palmeiras (SP)

Avaí Futebol Clube (SC)

Guarani de Palhoça Futebol Ltda (SC)

Retrô Futebol Clube Brasil (PE)

Santos Futebol Clube (SP)

São Paulo Futebol Clube (SP)