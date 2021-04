CBF confima datas e horários das finais da Copa do Nordeste

A CBF confirmou as datas das finais da Copa do Nordeste, entre Bahia e Ceará. O jogo de ida da decisão será disputado neste sábado (1º), às 16h, no estádio de Pituaçu.

Já a partida de volta, será uma semana depois, no sábado (8), também às 16h, mas no estádio do Castelão, em Fortaleza. Por ter feito melhor campanha do que o Bahia, o alvinegro tem a vantagem de decidir o título em casa.

Essa será a terceira vez que Bahia e Ceará vão se enfrentar pela final do Nordestão. O duelo igualou o clássico Ba-Vi, como o confronto que mais vezes se repetiu em decisões do torneio.

Em 2021, o Bahia busca a revanche sobre o alvinegro, que ficou com o título nas duas últimas vezes em que encontrou o tricolor na final (2015 e 2020).

Antes de se enfrentarem pelo primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste, Bahia e Ceará têm compromissos pela Sul-Americana. Nesta terça-feira (27), o Bahia recebe o Guabirá, da Bolívia, às 19h15, em Pituaçu.

No mesmo dia, os cearenses enfrentam o Arsenal de Sanrandí, às 21h30, em Sarandí, na Argentina.