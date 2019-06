CBF confirma datas de Bahia x Grêmio pela Copa do Brasil

A quarta-feira (19) foi um dia de confirmações de calendário para o futebol baiano. Desta vez, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os horários dos jogos do Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O primeiro jogo do tricolor contra o Grêmio será no dia 10 de julho, uma quarta-feira, às 19h15. A partida acontece na arena do time gaúcho, em Porto Alegre.

Uma semana depois, as equipes se reencontram na Fonte Nova para a partida decisiva. Será no dia 17 de julho, também às 19h15.

"A equipe do Grêmio, sabemos da grandeza que é. Assim como nós também, nosso clube: grandeza, clube de massa. Tratando um pouco diferente, enfrentamos no Brasileiro, mas agora é outra competição", destacou o lateral Moisés.

Será a segunda vez que os dois times se enfrentam nesta fase da Copa do Brasil. A primeira vez foi em 2012 e os gremistas venceram as duas partidas. Primeiro por 2x1, no Olímpico, e depois por 2x0, em Pituaçu.

"Conhecemos a equipe deles, eles também conhecem a gente. Temos que usar o fator que a gente decide em casa; jogar com inteligência fora", declarou Moisés.

O jogo contra o Grêmio será o primeiro do Bahia após a Copa América. Por enquanto, o elenco do tricolor está de folga e volta ao batente na próxima segunda-feira (24). Serão 15 dias de treinamento até voltar a jogar.

"Temos bastante tempo ainda, o professor vai ajustar o que tem para ajustar, e com certeza vamos fortes para essas quartas de final", finalizou o lateral.

