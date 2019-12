CBF define data e sede de Supercopa do Brasil com Fla x Athletico

Novidade do calendário do futebol brasileiro para 2020, a Supercopa do Brasil já tem sede e data para acontecer. Nesta segunda-feira (23), a CBF confirmou que o estádio Mané Garrincha, em Brasília, receberá o duelo entre Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro, e Athletico-PR, vencedor da Copa do Brasil, no dia 16 de fevereiro, um domingo, às 11h.

Além de disputarem o primeiro título nacional da próxima temporada, os dois clubes dividirão uma premiação total de R$ 7 milhões, sendo R$ 5 milhões para o campeão e R$ 2 milhões para o vice.

A competição é disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, será decidida nos pênaltis. Inicialmente marcada para 19 de janeiro, a Supercopa do Brasil teve a data remarcada em razão da participação do Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa, encerrado no último sábado (21).

A escolha pelo horário também levou em conta outro objetivo: proporcionar aos torcedores que irão à partida uma experiência de entretenimento completa em Brasília. Haverá uma agenda de eventos na cidade integrados ao jogo, com atividades e shows que se prolongarão pelo fim de semana.

"Iniciaremos por Brasília e nossa ideia é espalhar essa experiência para uma grande cidade brasileira a cada ano. Vamos abrir a temporada com um importante título em disputa e proporcionar uma experiência diferenciada para os torcedores que forem ao jogo", disse o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

Com a definição da Supercopa do Brasil para o dia 16 de fevereiro, haverá um impacto no Campeonato Carioca. A data usada pela CBF coincide com as semifinais da Taça Guanabara - o primeiro turno do Estadual. Já há um entendimento com a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) para que um eventual jogo do Flamengo seja alterado para o meio de semana antes ou depois da decisão contra o Athletico-PR.

História

A competição já teve duas edições disputadas, mas há quase 30 anos. Em 1990, o Grêmio, campeão da Copa do Brasil de 1989, bateu o Vasco, vencedor do Brasileirão, com uma vitória por 2 a 0, em Porto Alegre, e um empate sem gols, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, em jogo único no estádio do Morumbi, em São Paulo, o Corinthians, campeão brasileiro de 1990, derrotou o Flamengo, ganhador da Copa do Brasil, por 1 a 0.