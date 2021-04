CBF define sede do jogo entre 4 de Julho e Vitória pelo Nordestão

A Diretoria de Competições da CBF divulgou qual será a sede do duelo entre o 4 de Julho, do Piauí, e o Vitória, válido pela 8ª e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O jogo será no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

A partida ainda não tinha local definido, e a escolha foi um pedido do clube piauiense, que é o mandante. A data e horário do confronto foram mantidos: no dia 10 de abril, às 16h.

Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, o Leão ocupa a 3ª posição do Grupo B, com nove pontos, enquanto o 4 de Julho é atualmente o 7º colocado do Grupo A, com 5 pontos.

Antes de enfrentar o time do Piauí, o Vitória tem outro compromisso pela Copa do Nordeste: jogará contra o Treze neste domingo (4), às 18h, no Barradão.

Confira a mudança:

4 de Julho/PI x Vitória/BA

De: local “a definir”

Para: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina/PI

Data: 10/04, sábado (mantida)

Horário: 16h (mantido)