CBF divulga datas e horários das quartas da Copa do Brasil; veja

A CBF divulgou as datas e horários das partidas das oitavas de final da Copa do Brasil. Entre os três times baianos que estão disputando essa fase do torneio, o primeiro que vai entrar em campo é o Vitória.

O Leão encara o Grêmio no dia 27 de julho, uma terça-feira, às 21h30, no Barradão, pelo jogo de ida. A volta está marcada para acontecer no dia três de agosto, outra terça-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A Juazeirense faz o primeiro jogo fora de casa. O cancão visita o Santos, na quarta-feira (28), às 19h15, na Vila Belmiro. O jogo de volta será na quarta-feira (4/8), às 19h15, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

O Bahia também vai fazer o jogo de ida fora de casa. Na quarta-feira (28), às 21h30, o tricolor encarar o Atlético-MG, no Mineirão. O segundo jogo será em Pituaçu, no mesmo horário, no dia quatro de agosto.

Na fase quartas de final os confrontos vão ser definidos em novo sorteio. Além da vaga na próxima fase, o time que avançar vai embolsar uma cota de R$ 3,45 milhões como premiação.