CBF divulga datas e horários dos seis primeiros jogos do Bahia na Série B

O Bahia já tem dia e horário para estrear na Série B. A CBF detalhou as seis primeiras rodadas do Brasileirão. A empreitada do tricolor rumo ao acesso será iniciada no dia 8 de abril (sexta-feira), contra o Cruzeiro, às 21h30, na Fonte Nova.

Por sinal, nos seis primeiros jogos o Esquadrão não atuará em dias de final de semana. Logo de cara serão três sextas-feiras seguidas. Pela segunda rodada, a equipe visita o Náutico, no dia 15 de abril, às 21h30, nos Aflitos. Já no dia 22 do mesmo mês será a vez de enfrentar o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 19h.

O Bahia volta a jogar em Salvador na terça-feira (26/4), quando recebe o Sampaio Corrêa, às 21h30, na Fonte Nova. Na sexta-feira (29/4), o duelo será contra o Ituano, em Itu, às 21h, pela quinta rodada. O sexto compromisso definido até o momento será diante do Londrina, no dia 3 de maio (terça-feira), às 19h, na Fonte Nova.

Confira os seis primeiros jogos do Bahia na Série B

1ª rodada

8 de abril (sexta-feira)

21h30 - Bahia x Cruzeiro - Fonte Nova, Salvador (BA)

2ª rodada

15 de abril (sexta-feira)

21h30 - Náutico x Bahia - Aflitos, Recife (PE)

3ª rodada

22 de abril (sexta-feira)

19h - CSA x Bahia - Rei Pelé, Maceió (AL)

4ª rodada

26 de abril (terça-feira)

21h30 - Bahia x Sampaio Corrêa - Fonte Nova, Salvador (BA)

5ª rodada

29 de abril (sexta-feira)

21h30 - Ituano x Bahia - Novelli Júnior, Itu (SP)

6ª rodada

3 de maio (terça-feira)

19h - Bahia x Londrina - Fonte Nova, Salvador (BA)