CBF divulga tabela da Copa do Brasil; Vitória enfrenta o Ceará

A CBF divulgou na noite desta segunda-feira (10) a tabela da Copa do Brasil, que foi paralisada na 3ª fase por causa da pandemia de coronavírus. A competição retorna em 25 de agosto, e os dez jogos pendentes serão realizados até o dia 27.

Vitória x Ceará é um deles e foi marcado para o dia 26, às 21h30, no Barradão. Antes da pandemia, o Leão perdeu por 1x0 no Castelão, em Fortaleza, e por isso precisa vencer por dois gols de diferença. Se ganhar por um gol, seja qual for o placar, a decisão vai para os pênaltis.

Esta etapa classifica dez equipes para a quarta fase, de onde sairão cinco para as oitavas de final. Os outros 11 times que vão compor as oitavas serão os participantes da Libertadores 2020 e mais os campeões em 2019 da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde.

Veja os jogos da 3ª fase: