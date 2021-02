CBF divulga tabela da fase de grupos da Copa do Nordeste

A CBF divulgou nesta quarta-feira (10) a tabela da fase de grupos da Copa do Nordeste 2021. Representantes do futebol baiano, o Vitória estreia no dia 27 de fevereiro, quanto o Bahia entra em capo um dia depois, no domingo 28.

O primeiro jogo do Leão no torneio será no Barradão, contra o Santa Cruz, às 16h. Já o tricolor estreia fora de casa, contra o Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, às 18h.

O clássico BaVi do Nordestão está marcado para o dia 13 de março, pela terceira rodada. A partida terá mando de campo do rubro-negro e será disputada no Barradão.

Pelo regulamento da competição, as 16 equipes classificadas à fase de grupos foram divididas em duas chaves de oito times cada. As equipes do grupo A enfrentam as agremiações do grupo B. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para as quartas de final.

O Bahia está no grupo A, que tem ainda: Confiança, CRB, Ceará, Sampaio Corrêa, Santa Cruz, Treze e 4 de Julho.

Já o Vitória está no grupo B, com Sport, Fortaleza, Salgueiro, CSA, Botafogo-PB Altos e ABC.

Confira a primeira rodada

27/02 – sábado

16h – Barradão – Vitória x Santa Cruz

16h – Almeidão – Botafogo-PB x 4 de Julho

18h15 – Rei Pelé – CSA x Treze

18h15 – A definir – Altos x Confiança

28/02 – domingo

18h – Cornélio de Barros – Salgueiro x Bahia

20h – Ilha do Retiro – Sport x Sampaio Corrêa

01/03 – segunda-feira

19h30 – Castelão – Fortaleza x CRB

21h30 – Frasqueirão – ABC x Ceará