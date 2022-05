CBF volta atrás e mantém jogo entre Bahia e Vasco no domingo (15)

A CBF voltou atrás e decidiu manter a partida entre Bahia e Vasco, pela 7ª rodada da Série B, no próximo domingo (15), às 16h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Nesta segunda-feira (9), a entidade havia alterado o confronto para a segunda-feira (16), ás 19h, no mesmo estádio. A justificativa era de um pedido da Polícia Militar do Rio de Janeiro por conta da partida entre Botafogo e Fortaleza, que se enfrentam no domingo, às 16h, no estádio Nilton Santos, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Após conversas com a Polícia Militar, as partes chegaram a um acordo para que o jogo entre Bahia e Vasco seja disputado na data que foi marcado inicialmente. Já o confronto entre Botafogo e Fortaleza foi reagendado para às 18h.

Em nota, o Vasco alegou que foi surpreendido com a decisão da mudança e que o reagendamento da partida poderia causar prejuízo financeiro e desconforto aos torcedores que iriam se deslocar de outras cidades.

Líder da Série B do Brasileirão, com 13 pontos, o Bahia segue firme no G4 desde o início da competição. Já o time carioca não começou bem o torneio, mas se recuperou nas últimas rodadas e está na quinta colocação, com 10 pontos.

Depois do confronto com o Vasco, o Bahia volta a Salvador para enfrentar a Ponte Preta, na sexta-feira (20), às 21h30, na Fonte Nova.