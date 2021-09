CBPM gera mais de R$ 4,5 milhões em mídia positiva para a mineração

Tendo como parte de sua missão a promoção do desenvolvimento econômico baiano através do aproveitamento dos seus recursos minerais, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) vem se dedicando a divulgar a mineração para a sociedade. Com o objetivo de levar ao conhecimento público a importância desse setor, não só para a economia, como também para o desenvolvimento social de diversos municípios baianos, a empresa estatal tem desenvolvido um canal aberto com a imprensa.

Graças a essa relação fortalecida com os meios de comunicação, a CBPM passou de 68 citações orgânicas na imprensa em 2019, para 553 em 2020. Em 2021, o número de citações até o final de agosto foi de 410, o que equivale a mais de R$ 4,5 milhões em mídia positiva. O número ultrapassa o montante relativo ao mesmo período do ano passado, que foi de 346 citações, o equivalente a cerca de R$ 3 milhões.

Os valores monetários referentes à equivalência comercial são disponibilizados pela Knewin, empresa especializada em monitoramento de mídia. Por analisar apenas veículos pré-selecionados, o relatório não define valores de equivalência das mídias específicas do setor mineral, que caso fossem incluídos demonstrariam uma relação positiva ainda maior.

Para o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, essa comunicação com a sociedade é imprescindível, para que a população reconheça a mineração como uma parceira no desenvolvimento socioeconômico do país, dos estados, e principalmente dos municípios. “O nosso maior desafio é fazer as pessoas entenderem que não dá para viver sem a mineração. A mineração está do óculos no seu rosto até a cadeira onde você está sentado, passando pelo carro, pelo avião, pelas construções. Enfim, a mineração está literalmente em todos os momentos da sua vida”, afirma.

A conquista desse espaço na mídia propiciou ao setor mineral a divulgação de novidades da mineração, de inovações tecnológicas, projetos sociais e compromissos ambientais, além de dar voz também às necessidades do setor, como a luta por uma logística de escoamento apropriada, que envolva um modal ferroviário que funcione e esteja conectado aos inúmeros portos do estado.

Publicações especiais

O empenho da CBPM pela difusão das informações relacionadas à mineração tem gerado também importantes parcerias com grandes mineradoras como a Mineração Caraíba, a Bamin e a Yamana Gold, que foram responsáveis pelo patrocínio do caderno especial “Mineração na era do ESG”, publicado pelo Jornal Correio*, no último dia 31 de agosto.

A Mineração Caraíba participou ainda de uma publicação de grande relevância na Revista Rodovias e Vias, junto com a Brazil Iron e o Sindimiba, e também é parceira constante nas publicações semanais da CBPM no Correio24Horas.

