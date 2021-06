CBPM lança cinco editais de licitação de áreas para produção mineral

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) lança, neste mês de junho, um edital de licitação para produção de níquel, cobre e cobalto, nos municípios Campo Alegre de Lourdes e Pilão Arcado e quatro editais para produção de argila, nos municípios de Alagoinhas, São Sebastião do Passé e Camacã. As cinco licitações já contam com empresas interessadas e a expectativa é que a abertura dos envelopes ocorra até o final do mês de julho.

As empresas vencedoras assinam contrato com a CBPM se comprometendo a investir em pesquisas complementares e, posteriormente, iniciarem a produção mineral.

Segundo o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, a chegada de novas empresas no interior do estado deve contribuir para o desenvolvimento socioeconômico ao gerar emprego e renda.

“Além de pagar salários de duas a três vezes maiores que o comércio, a mineração contrata até 90% da mão de obra nas redondezas. O setor promove, ainda, uma forte dinamização da economia na região onde se insere, pois demanda toda uma cadeia produtiva de suprimentos e insumos”, diz.

Empresas interessadas em participar das concorrências podem encontrar mais informações no site www.cbpm.ba.gov.br ou através do email copel@cbpm.ba.gov.br.

Este conteúdo tem apoio institucional da CBPM e WWI e oferecimento da Mineração Caraíba e RHI Magnesita.