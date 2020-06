CCR Metrô Bahia doa mais de 10 toneladas de alimentos para comunidades

Para amenizar os efeitos da pandemia do coronavírus junto às famílias em vulnerabilidade social e que tem sofrido com a diminuição de renda, a CCR Metrô Bahia fez a doação de 480 cestas básicas e kits de higiene para duas instituições atuantes em comunidades do entorno do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, nesta terça-feira (9). As cestas têm mais de 10 toneladas de alimentos não perecíveis como arroz, feijão e leite em pó, além de outros itens alimentícios e de higiene doméstica e pessoal, totalizando 57 itens cada.

Parte das cestas foram doadas para a Creche Escola Cantinho Certo, que assiste crianças carentes de 1 a 7 anos, do bairro de Mussurunga. Além de alimentar os familiares das crianças matriculadas na creche e os moradores da comunidade, as doações também vão ajudar a entidade que faz a distribuição de sopas e marmitas da campanha O Prato do Povo, três vezes na semana. Os kits foram entregues com material educativo e lúdico para a criançada se divertir durante a quarentena como o gibi da Liga da Segurança que traz história em quadrinhos e desenhos para pintura, e o modelo do metrô baiano em papel para montagem.

As demais cestas básicas foram entregues ao Centro Cultural Oficina Reciclável (CCOR), sediada no Calabetão. A instituição oferece arte, cultura e educação a fim de promover a socialização de crianças e jovens que vivem em extrema vulnerabilidade social e econômica. Os kits vão colocar comida na mesa e acalentar a alma com as mensagens positivas que os colaboradores da CCR Metrô Bahia prepararam exclusivamente para essa ação social. São palavras de conforto e apoio para esse momento de pandemia.

A iniciativa é uma das ações sociais que a concessionária está programando para beneficiar as comunidades de Salvador. Junto com as doações, uma rede do bem formada por colaboradores da concessionária enviou mensagens especiais para cada família beneficiada com a doação.

“Neste momento, muitas famílias estão com dificuldade para se alimentar e o nosso objetivo é atenuar essa situação. Esse é o nosso papel social neste momento, o de mitigar os efeitos negativos provocados pela pandemia nas comunidades”, destaca o Gestor de Comunicação e Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia, Álvaro Britto.

Salvador Unida

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira.