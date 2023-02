CCR Metrô Bahia passa a aceitar pagamento por aproximação direto nas catracas

Passageiros agora podem realizar o pagamento da tarifa avulsa do metrô através da aproximação com cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches ou pulseiras de pagamento. A CCR Metrô Bahia fez o anúncio nesta terça-feira (14).

A novidade já está disponível em todas as 20 estações e para efetuar o pagamento basta aproximar o cartão ou dispositivo na parte inferior da catraca de acesso do metrô. Uma luz verde indicará a validação do pagamento, a partir daí o acesso pelo bloqueio estará liberado.

“Inovação é a premissa do nosso trabalho, pois entendemos que por meio da inovação é possível proporcionar ao cliente uma experiência mais rápida, confortável e segura”, reforça Júlio Freitas, Superintendente da CCR Metrô Bahia.

Sobre a CCR Metrô Bahia

A CCR Metrô Bahia tem oito anos de operação na Bahia. São 33km de extensão, duas linhas, 20 estações e nove terminais integrados, sendo oito deles administrados pela concessionária. O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas já gerou um impacto positivo de R$ 11,1 bilhões na economia da Bahia e transporta cerca de 340 mil pessoas por dia. Desde a sua inauguração, já foram realizadas mais de 1,5 milhões de viagens, cerca de 21 milhões de quilômetros rodados e mais de 490 milhões de passageiros transportados. A CCR Metrô Bahia conta com cerca 1.350 colaboradores diretos e mais de 2.500 indiretos, e foi reconhecida pelo jornal O Estado de São Paulo como uma das 100 empresas mais influentes do Brasil em mobilidade no ano de 2021.