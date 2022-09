CCR Metrô promove ação gratuita de testagem para HIV na Estação Pernambués

Na próxima segunda-feira (26), das 8h às 11h e das 13h às 17h, na estação de metrô de Pernambués, vai acontecer uma ação gratuita de testagem rápida para HIV, distribuição de preservativos e orientação sobre atendimentos psicológico e jurídico. A iniciativa é da CCR Metrô Bahia, que conta com a parceria do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIAPN+ do Estado da Bahia (CPDD), Para além dos exames, quem passar na estação também terá acesso a informações sobre doenças virais, como as hepatites.

Este é o quarto mês consecutivo que a referida ação acontece dentro do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas neste ano. Além das mobilizações nas estações de metrô, a concessionária e o CPDD já promoveram outras iniciativas em conjunto, a exemplo das mentorias realizadas no Casarão da Diversidade para jovens da comunidade LGBTQIAPN+, sempre levando temas atuais e voltados, em sua maioria, para o mercado de trabalho.

Luana Xavier, analista de Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia, explica que o projeto tem a intenção de levar informação para minorias. "Iniciativas como esta, promovida pela CCR Metrô Bahia com parceiros estratégicos, tem como objetivo oferecer informação, acesso e escuta a públicos minoritários, em prol de apoiar na construção de uma sociedade cada vez mais inclusiva e diversa", fala.

O Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIAPN+ do Estado da Bahia (CPDD-LGBT), é um equipamento da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS), executado pela Instituição Beneficente Conceição Macedo.