CCR Metrô realiza campanha de arrecadação de alimentos para famílias do Extremo Sul

A CCR Metrô Bahia se solidariza com a situação das famílias do Extremo Sul da Bahia afetadas pelas fortes chuvas que caíram na região. Entre os dias 17 e 24 de dezembro, a concessionária realiza uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis junto aos clientes do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Além disso, a empresa doará oito toneladas de alimentos para as famílias do Extremo Sul.

As pessoas que forem doar podem utilizar as caixas disponibilizadas para a campanha Natal Sem Fome, encerrada na última sexta, 17, nas estações Pirajá, Acesso Norte, Lapa, Brotas, Rodoviária, Mussurunga, Aeroporto e no Pátio Pirajá (sede da concessionária).

“A CCR Metrô Bahia é uma empresa formada por pessoas e para pessoas. Gente que cuida de gente. Nesse momento em que tantas famílias perderam suas casas ou estão desalojadas, é importante nos juntarmos para minimizar os impactos dessa situação", destaca o diretor-presidente da concessionária, Andre Costa.