CDL Salvador adere à campanha por juro zero dos bancos durante pandemia

A CDL Salvador aderiu à campanha lojista que pede dos bancos linhas de crédito sem juros para o setor produtivo devido aos efeitos econômicos da crise causada pela epidemia do novo coronavírus. A campanha Juro Zero traz a ideia de que a medida é necessária “para o comércio não quebrar, o emprego não acabar e a vida continuar”, conforme apresentado em seu vídeo de divulgação.

A campanha pretende atrair o maior número de entidades para sensibilizar e pressionar bancos públicos e privados, que registraram lucro recorde em 2019. “São instituições que podem abrir mão de parte do lucro para ajudar empresas que estão sofrendo por todo o país e cujo prejuízo se multiplica, atingindo a economia, afetando emprego e renda dos brasileiros”, defende o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes.

Lançada inicialmente pela CDL de Belo Horizonte (MG), a campanha vem sendo adotada por diversas representações de comércio pelo país. O presidente da CDL de Belo Horizonte, Marcelo de Souza e Silva, alerta para a necessidade de desburocratizar o acesso às linhas de crédito especiais já lançadas pelo governo. “As micro, pequenas e médias empresas, que são as que mais estão necessitando de recursos neste momento, e estão tendo enormes dificuldades na aprovação do crédito”, afirmou.

A campanha chama a atenção para o fato de que 60% da população está isolada e que o comércio mergulha na mais dramática crise de sua história. As peças lembram que micro, pequenas e médias empresas são as maiores geradoras de emprego do país e que a liberação dos juros não é caridade. “É política econômica de reparação. Esses mesmo bancos, só em 2019, lucraram mais de 100 bilhões de reais. Os bancos têm o compromisso de abrir mão dos lucros para salvar a economia e a vida das pessoas”, diz o texto.





TEXTO DA CAMPANHA JURO ZERO:

O Brasil vive uma pandemia que está matando pessoas, fechando empresas e acabando com empregos. Hoje, mais de 60% da população está isolada para se proteger e tentar parar a catástrofe do Coronavírus. O comércio está fechado e mergulha na mais dramática crise da sua história. Para o comerciante manter a sua empresa viva e os milhares de empregos, vai precisar de recursos e empréstimos. Para que isso aconteça, a CDL conclama os bancos a realizarem uma necessária e urgente política de Juro Zero. Uma atitude que vai fazer a economia sobreviver e os maiores geradores de emprego do Brasil funcionando. E isso não é caridade. É política econômica de reparação. Esses mesmo bancos, só em 2019, lucraram mais de 100 bilhões de reais. Os bancos têm o compromisso de abrir mão dos lucros para salvar a economia e a vida das pessoas. É hora de juro zero para o comércio não quebrar, o emprego não acabar e a vida continuar.