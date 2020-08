Ceará tem retorno de capitão e desfalque na zaga contra o Bahia

O técnico Guto Ferreira tem notícias boas e ruins para montar o time do Ceará que encara o Bahia no sábado (1º), às 16h, na primeira partida da final da Copa do Nordeste. Pelo segundo jogo seguido, o treinador vai ter que modificar a dupla de zaga.

A notícia ruim é a ausência de Tiago. O jogador pertence ao Bahia e só pode entrar em campo mediante pagamento de multa. Assim, Klaus vai ser mantido na equipe titular. Foi dele o gol do Ceará no triunfo de 1x0 no clássico contra o Fortaleza, que garantiu o alvinegro na final do Nordestão.

A notícia boa para Guto é que o também zagueiro e capitão Luiz Otávio volta ao time depois de cumprir suspensão. Ele foi expulso na partida em que o Vozão derrotou o Vitória por 1x0, pelas quartas de final.

No entanto, apesar do retorno de Luiz Otávio, Guto Ferreira já tem motivos para ligar o sinal de alerta. O jogador está pendurado com dois cartões amarelos e pode ficar de fora do segundo jogo da final, marcado para a próxima terça-feira, às 21h30. “Eu não tenho receio nenhum, quero ajudar o Ceará, contribuir. Se acontecer [levar o terceiro cartão], espero que não, alguém está à altura para substituir”, afirmou Luiz Otávio.

O capitão não é único pendurado no Ceará. Outros cinco jogadores vivem a mesma situação. São eles: o zagueiro Eduardo Brock, os volantes William Oliveira e Charles e os atacantes Leandro Carvalho e Rafael Sóbis. Emprestado pelo Bahia, o atacante Rogério é outro impedido de atuar. Mesmo assim, ele está machucado.