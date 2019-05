Cedric, do Vitória, é emprestado ao Bahia de Feira

Sem oportunidades no elenco rubro-negro, o lateral Cedric foi emprestado para o Bahia de Feira e vai disputar a Série D pelo time de Feira de Santana. A informação foi confirmada ao CORREIO pelo técnico Quintino Barbosa, o Barbosinha, no início da noite desta segunda-feira (6).

Segundo Barbosinha, o lateral já está na Arena Cajueiro e se juntou aos outros atletas do elenco do Tremendão para treinar. Aprovado nos exames médicos, Cedric aguarda regularização para estar apto a disputar o próximo jogo do Bahia de Feira já no próximo sábado (11) contra o Serrano-PB.

Em 2019, Cedric disputou dois jogos pelo Vitória, ambos pela Copa do Nordeste. Foram os empates contra Motoclub e CSA. No ano passado ele disputou sete partidas pelo profissional, sendo que em seis oportunidades entrou em partidas do Campeonato Brasileiro.

Ainda segundo Barbosinha, o zagueiro Josué, de 25 anos, também foi contratado pelo Tremendão para esta Série D. O jogador é cria da base do Vitória e fazia parte do elenco campeão brasileiro sub-20 em 2012. Nesta temporada, ele disputou o Campeonato Goiano pelo Anapolina. Por lá, disputou oito partidas antes de acertar a ida para Feira de Santana.

Na Série D, o Bahia de Feira está no grupo A6 junto a América-RN, América-PE e Serrano. Na estreia, o time de Barbosinha ficou no empate em 1x1 contra o América-PE.

