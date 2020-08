Celebrando 78 anos, Caetano recebe parabéns de Gil: 'Sempre amor e amizade'

No dia em que completa 78 anos, Caetano Veloso recebeu um parabéns especial de seu amigo inseparável Gilberto Gil.

"Com Caetano veloso tem sido, desde que nos encontramos, como se nossas vidas transitassem no espaço de um destino. Como se não pudesse haver solução. Para nada. Nem para Deus. Com Caetano tem sido sempre amor e amizade", declarou Gil.

Outras estrelas da música, como Zeca Pagodinho e Lulu Santos também homenagearam o baiano.

"Hoje, esse artista tão querido e tão importante para nossa cultura completa 78 anos de vida! Que a nova idade venha com muita saúde, paz e inspiração", escreveu Zeca.

Live

O auge da celebração, no entanto, ocorrerá às 21h30 de hoje, quando Caetano vai reunir os filhos Tom, Moreno e Zeca para se apresentar em uma live.