Celsinho Cotrim vota em Pituaçu e comemora: 'viva a democracia'

O candidato Celsinho Cotrim (Pros) votou na manhã deste domingo (15), por volta das 11h no campi da Universidade Católica de Salvador, no bairro de Pituaçu.

Ele, que concorre à prefeitura, chegou ao loal de votação acompanhado de Capitão Tadeu, um de seus candidatos a vereador, e do médico Paulo Ricardo, seu companheiro. A apuração será acompanhada em casa, na companhia dos familiares.

"Quanta emoção! Cumprir o nosso dever cívico é contribuir para uma democracia mais sólida. 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, dia das eleições, dia de decidirmos o futuro de nossas cidades. Viva a Democracia!", disse.

Celsinho não pontuou no cálculo dos votos válidos da Pesquisa Ibope deste sábado (14), que mostra Bruno Reis (DEM) com 66% das intenções de voto; seguido de Major Denice (PT), com 17%; e Pastor Sargento Isidório (Avante), com 6%.

Acompanhe a cobertura das eleições no CORREIO

