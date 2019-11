Celso Portiolli passa mal no velório de Gugu Liberato e é socorrido às pressas

Celso Portiolli saiu aos prantos de velório de Gugu Liberato

(Foto: Divulgação)

Contratado do SBT, o apresentador Celso Portiolli, um dos melhores amigos de Gugu Liberato, foi um dos presentes no velório do apresentador nesta quinta-feira (28). Muito abalado, ele precisou ser socorrido às pressas na despedida do apresentador, que morreu na última sexta- feira (22), após sofrer um acidente doméstico fatal nos Estados Unidos.

De acordo com informações da Rede Record, Portiolli foi um dos primeiros a chegar no velório de Gugu Liberato, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Após ter passado boa parte do dia no velório ao lado dos amigos e familiares de Gugu, Celso Portiolli saiu do local sem conseguir dar entrevistas. Isso porque, aos prantos, acabou passando mal ao descer uma rampa e precisou ser socorrido às pressas. Muito emocionado, o atual apresentador do Domingo Legal precisou ser amparado por amigos que estavam ao seu lado no momento.

Portiolli e o filho de Gugu (Divulgação)

No último domingo, aliás, Celso Portiolli dedicou todo o seu programa no SBT para fazer uma homenagem ao seu grande amigo. No encerramento da atração, o apresentador comentou: “Esse não é um domingo legal, é um domingo triste”. “Só Deus sabe o quanto vou sentir sua falta, vai com Deus meu amigo. A TV não vai ser a mesma coisa sem você”, finalizou o apresentador, que em seguida narrou um vídeo que contou a trajetória de Gugu Liberato na TV.

Após o velório na Assembleia Legislativa, o corpo de Gugu Liberato será sepultado no Cemitério Gethsêmani do Morumbi, mesmo local onde foram enterrados algumas personalidades famosas, como a apresentadora Hebe Camargo e o cantor Jair Rodrigues. No cemitério, apenas os entes mais queridos do apresentador poderão estar presentes e o sepultamento será reservado para a família.