Celular salva vida de comerciante ao parar bala durante assalto em Maceió

Um comerciante foi protegido de um tiro pelo celular durante um assalto em Maceió, na noite do sábado (24). O crime aconteceu dentro do estabelecimento dele, no bairro Clima Bom.

Segundo a polícia, os ladrões se vestiram de gari para disfarçar. Eles entraram no local, que comercializa laticínios, e logo anunciaram que se tratava de um assalto.

Durante o crime, um deles disparou contra o dono do comércio, que estendeu a mão segurando o celular e colocou diante do revólver. O primeiro tiro pegou no aparelho. Um segundo disparo atingiu a parede.

"O proprietário foi salvo pelo próprio celular, pois um disparo atingiu seu telefone. O aparelho estava na mão do comerciante, e ele o colocou na frente da arma", explicou ao Uol o delegado Fábio Costa, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O comerciante não se feriu. Ele ainda alcançou a arma que guarda do local, legalizada, e atirou contra os ladrões. Um foi baleado e morreu. O outro escapou, mas acabou sendo perseguido e localizado por uma equipe de moto da Polícia Militar.

O suspeito chegou a pular um muro de uma casa e se esconder no quintal, mas a PM o achou. Houve uma troca de tiros e o acusado foi baleado. Levado ao Hospital Geral do Estado, também morreu.

Os dois suspeitos estavam com revólveres calibre 38, que foram apreendidos. O comerciante prestou depoimento e foi liberado, pois a polícia entendeu que agiu em legítima defesa. "Como o comerciante tinha uma arma de fogo legal, registrada em seu nome, que poderia estar em seu estabelecimento, ao ouvirmos a versão dele e a dos policiais militares. Não havendo nenhuma informação contrária que colocasse em dúvida aquela versão, nós reconhecemos a legítima defesa por parte do comerciante e o liberamos", diz o delegado.