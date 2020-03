Cemitério em Salvador pede isolamento social: 'Não queremos você aqui'

Um outdoor na Av. Paralela, na entrada do bairro do Trobogy, em Salvador, tem chamado a atenção dos soteropolitanos. Ele faz parte uma campanha do cemitério Bosque da Paz que pede às pessoas que colaborem com as medidas de isolamento social para evitar o avanço da pandemia do novo coronavírus.

"Fique em casa! Não queremos você aqui", é a mensagem provocativa do cemitério no outdoor, que é exibido desde a última quinta-feira (26). Para o diretor executivo do Bosque da Paz, Gustavo Araujo, o momento é de ajudar para que a covid-19 não se alastre mais.

"Nós sabíamos que esse era um outdoor de impacto, mas é nosso trabalho conscientizar a população nesse momento. Estamos contribuindo, do nosso jeito, para fazer as pessoas entenderem sobre o período crítico que estamos vivendo", afirmou. "Com o contágio crescente da doença, devemos elevar nossa atenção para as consequências de transmitir o vírus, assim como contribuir na proteção, de todas as formas, para a saúde da população", seguiu.

Além do outdoor, o Bosque da Paz, que fica em Nova Brasília, também adotou várias medidas para evitar o contágio das pessoas. Entre elas, visitantes só podem permanecer até 1h no local; será permitida o acesso de duas pessoas, no máximo, caso a morte tenha relação com insuficiência respiratória; se não houver conexão, pode ser negociada a presença de até 10 pessoas; e não haverá velórios.