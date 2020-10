Cemitérios municipais suspendem programação especial para o Dia de Finados

Os cemitérios municipais de Salvador adotarão um protocolo diferente para o feriado do Dia de Finados, comemorado na próxima segunda-feira (2). Como é habitual que pessoas visitem seus familiares falecidos e prestem homenagens, os equipamentos terão algumas regras novas, por conta da pandemia do coronavírus.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em razão da pandemia, este ano os cemitérios municipais não terão programação especial para o Dia de Finados. O funcionamento será a partir das 8h, até o último horário agendado.

Em casos de sepultamentos de pessoas que não morreram de Covid-19, a recomendação é de que o número de familiares seja limitado até 10 pessoas durante a cerimônia, excluindo a participação de familiares e amigos acima de 60 anos e abaixo de 12 anos, além de pessoas com problemas respiratórios em qualquer idade. Outra medida importante é que o caixão deverá permanecer fechado durante todo o velório, com duração máxima de 10 minutos. No caso de morte por coronavírus, não há velório e a urna funerária é levada diretamente para a sepultura.

Nos cemitérios, também será obrigatório usar máscaras e manter o distanciamento social. Além disso, os espaços passarão por capinação e limpeza das unidades a cada 40 dias. Nos dias de sepultamentos por Covid-19, as equipes realizam a desinfecção de todos os espaços.

Agendamento

Para agendar sepultamentos em qualquer um dos 10 cemitérios municipais, é necessário ligar para os telefones (71) 3322-1037 ou (71) 3202-5429. As unidades ficam em Brotas, Itapuã, Pirajá, Plataforma, Periperi, Paripe e quatro deles localizados nas ilhas de Bom Jesus, Maré, Paramana e Ponta de Nossa Senhora.