Cena de sexo gay é cortada pela segunda vez em De Férias Com o Ex, da MTV

Cenas de sexo entre participantes gays do reality show De Férias com o Ex Brasil foram cortadas, pela segunda vez, pela MTV. A emissora chegou a mostrar beijos de Leonardo Lacerda e Jarlles Gois durante um encontro, após a chegada do novo participante, e à noite, quando foram para a suíte master. Mas os momentos seguintes não foram exibidos.

O estranhamento é que a emissora exibe o mesmo tipo de cena com casais heterossexuais. No mesmo episódio, aliás, Camila foi mostrada sobre Hadad, em uma banheira, e em movimento com Igor, coberta por lençóis. Novinho também foi exibido transando com Larissa, sob o edredom.

É a segunda vez que a MTV corta momentos de intimidade entre participantes gays - isso já tinha acontecido com Jarlles e Rafael Vieira.

"As coisas vão ser mostradas. Sexo, beijo... Eu tive que falar com a minha mãe. Falei para não assistirem", havia dito Leonardo, em entrevista ao Notícias da TV. "Transamos duas vezes. Ficamos pelados na banheira e fomos pelados para a cama. Fizemos muita coisa com edredom e sem edredom", comentou Jarlles, durante live.

A MTV, na primeira vez do corte do sexo entre rapazes, afirmou que não comentaria.