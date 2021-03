Cenário desaba ao vivo e esmaga comentarista da ESPN; veja o vídeo

Durante um programa ao vivo da ESPN Colômbia, no momento em que discutiam a eliminação da Juventus para o Porto na Liga dos Campeões nesta terça-feira (9), parte do cenário da atração desmontou e caiu em cima de um dos comentaristas.

O apresentador principal, Francisco J. Velez, ficou assustado e em silêncio ao ver Carlos Orduz ser atingido. Após alguns minutos em silêncio, ele informou ao telespectador que estavam tendo alguns problemas técnicos e que iriam ao intervalo. Assista:

Após o acidente, tanto Velez quanto Orduz foram seus respectivos perfis no Twitter para tranquilizar fãs. Orduz disse que chegou a se submeter a exames médicos e que está tudo tranquilo, que tudo não passou de um susto.

"Boa noite. Sou Carlos Orduz. Sobre o incidente que aconteceu esta noite, com a queda do cenário, quero dizer que estou bem. Já me examinaram e não aconteceu nada, além do susto. Agradeço o carinho e mensagens de todos. Estou bem. Muito obrigado a todos", disse ele.