Cenário favorável na pandemia: veja o segredo de quem cresceu na crise

Em plena pandemia, a empresária Renata Brasil percebeu que a busca por produtos que promovessem bem estar e saúde estava em alta, especialmente depois da suspensão das atividades em academias, estúdios e clínicas de fisioterapia. Surgia a oportunidade de fundar a Marola Balance Board, que atua com a comercialização de pranchas que imitam a estrutura do surf para treino e fortalecimento em solo. “Apresentar um produto que apresenta tantos benefícios para atletas e não atletas foi uma boa oportunidade, além de diversão, ela apresenta um excelente resultado, certamente supervisionado por um profissional, ainda potencializa seus benefícios”, conta.

O advento das medidas sanitárias para combater a COVID-19 foi um desafio grande para inúmeros empreendedores brasileiros, que viram alguns negócios fecharem ou precisarem se re estruturar de modo muito abrupto para garantir a sobrevivência. No entanto, para outros empreendimentos, a pandemia se mostrou uma excelente oportunidade de investimento e expansão.

No caso de Renata, por exemplo, a proposta de trabalhar com as pranchas era um desdobramento natural da loja de produtos naturais, a Brasil à Granel, que já atuava desde 2019, na perspectiva de oferecer produtos saudáveis em porções que coubessem em todos os bolsos. Segundo a empresária, naquele primeiro momento, o capital de giro foi um grande desafio para a ampliação da Brasil A Granel. “O cenário comercial era de muitas incertezas e fomos na contra mão do mercado. Enquanto muitos estavam fechando as portas, abrimos um novo espaço, oportunizando vagas de emprego e o crescimento de compras com os nossos fornecedores”, lembra.

Movimentos de mercado

O gestor de atendimento e analista técnico do Sebrae Wagner Gomes salienta que apesar daquele cenário, as necessidades dos consumidores nunca deixaram de existir e os negócios precisaram mudar o direcionamento. “Nesse momento, entrou a sagacidade de um verdadeiro empreendedor para observar os ‘movimentos’ do mercado e ‘remar conforme a maré’”, analisa.

Para Gomes, muitos negócios se tornaram promissores por trazerem, em si, segmentos necessários e indispensáveis, como empresas do ramo do agronegócio e do setor de saúde, fabricação de álcool em gel, mercados e supermercados, alimentos e bebidas, farmácias, negócios pet e veterinários, produtos de limpeza e higiene em geral, oficinas e comercialização de peças automotivos, negócios na área de logística e transporte e o artesanato.

“A forma de atuação dos negócios também estabeleceu diferenciais, a exemplo do que aconteceu com as vendas online com retirada em loja, entrega no carro ou por sistema de delivery. Plataformas digitais para trabalho (home office), aula, atendimento e comercialização (as lojas virtuais), teleatendimento, aluguéis de equipamentos de ginástica e de escritórios em geral, serviços de disponibilização de internet”, cita.

O representante do Sebrae defende que se o ritmo de vacinação no País for acelerado, 54% dos pequenos negócios, o correspondente a 9,5 milhões de empresas, poderão retomar o faturamento para um nível pré-pandemia até o dia 18 de agosto. “Nesse grupo, estão empresas que atuam principalmente nos setores menos atingidos pela crise e que, por isso, podem ter uma reação mais rápida, como comércio de alimentos, saúde e educação. Porém tudo depende do ritmo da vacinação”, acredita.

Cenários

Luiza Cabral é a proprietária de A Tal Quitanda, inaugurada em fevereiro desse ano. Para ela, a pandemia mudou toda uma perspectiva sobre a forma de abrir um negócio e colocou em cheque tudo o já conhecia em termos de gestão. “Acredito que o maior desafio foi se encaixar ao que o momento pediu e ainda pede. A mudança tem vindo de forma muito rápida e a nossa adaptação tem que acompanhar o que o mercado pede”, diz.

Para ela, o maior ensinamento desse período foi despertar um olhar crítico para o próprio negócio. “Olhe o que você está fazendo como quem olha de fora, peça ajuda, sempre que necessário, a pessoas em quem confia, não apenas das que gostam de você. Nesse momento, as opiniões precisam ser compatíveis com o mercado, as exigências e o que pode melhorar, mas é necessário cuidado para que não se perca o foco”, diz.

Se ela pudesse deixar uma lição para quem quer começar seria manter a calma. “A pandemia deixou todo mundo muito ansioso e as incertezas agravam isso, mas precisamos ser mais focados quando estamos falando de investir em um negócio, independentemente do valor envolvido. Além disso, programação e um “Plano B” são fundamentais”, completa.

O presidente da Associação do Jovens Empreendedores da Bahia (AJE –BA) Leandro Miranda salienta que esse ano, o mercado está bem favorável para startups, negócios com base tecnológica e com grandes possibilidades de escala.

“O nordeste e, em especial, a Bahia, tem se destacado como um ecossistema favorável para este tipo de negócio. Já para negócios tradicionais se faz necessário o investimento em marketing digital, investir em uma linguagem para as redes sociais. Construir autoridade de seu produto ou serviço e construir uma rede de seguidores, potenciais clientes”, orienta.

Leandro Miranda enfatiza a necessidade de estudar o mercado e a si mesmo para descobrir em qual área é possível crescer (Foto: Divulgação)

Para Miranda, antes de qualquer coisa, o candidato a empreendedor precisa descobrir qual o seu talento, o que ele gosta de fazer, pesquisar se existe mercado para seu produto ou serviço, criar um planejamento inicial, simples mas necessário, colocar no papel os passos do seu negócio. “Essa será a base de um futuro plano de negócios estruturado. Com pouco investimento, ele também precisará criar um protótipo ou mínimo produto viável(MVP) para validar a aderência do seu produto no mercado”, ensina.





Perfil

Izabela Lira investiu num negócio que era apenas uma complementação de renda, no início, mas que garantiu os rendimentos familiares no pior momento (Foto: Divulgação)

Izabela Lira, 29 anos, é mãe de Mãe de Maria Julia de 9 anos e quer ser um exemplo de superação, realização para a filha.

Antes de iniciar meu próprio negócio, atuava no comércio, administrava o restaurante de minha mãe e, no final de 2019, me cadastrei através do site da microfranquia Natura, e passei a vender os produtos. Quando começou a pandemia, estava muito assustada mais continuava firme nas vendas e no atendimento no Restaurante. No início de Março, em 2020, tudo que ficou muito difícil com o fechamento das empresas, foi quando eu percebi que precisava me aprofundar no que para mim era apenas uma renda extra. Passei a estudar mais sobre os produtos e gestão em como ser uma consultora de beleza, com 10 meses de consultoria, percebi que aquele negócio salvou não só a mim, mas a minha família. Começar meu próprio negócio me mostrou a importância de lutar pelos nossos sonhos, de nos desafiar todos os dias, colocar nossa cara, de se envolver como um todo no nosso negócio.