Cenas de Carnaval: Daniela Mercury

A quantidade de prêmios, discos vendidos e reconhecimento ao longo da carreira de Daniela Mercury falam por si só sobre o quão grandioso é seu trabalho.

Em quase 40 anos de carreira, se contarmos o tempo em que cantava em barzinhos, a soteropolitana já fez dueto com Paul McCartney, ganhou os principais prêmios do país - além de um Grammy Latino - e é embaixadora da Unicef, só para resumirmos.

O título de Rainha do Axé veio ainda no início disso tudo, quando explodiu no país após o memorável show embaixo do Museu de Arte de São Paulo (Masp), que parou a capital paulista. Mas foi ao longo de sua carreira que provou ser merecedora do título.

Daniela nunca teve qualquer receio de experimentar. E nem de se arriscar em pleno Carnaval. Algumas das suas expressões de vanguarda deram certo instantaneamente.

Em 1994, levou o Crocodilo para desfilar somente no circuito Barra/Ondina. Naquela época, as ruas da orla eram palco somente dos blocos chamados alternativos, mais novos, baratos e onde os principais artistas se alternavam com bandas novas nos dias de desfile.

Daniela percebeu que o público dela estava lá. O Circuito Dodô só fez crescer e se tornar mais importante que o Campo Grande, em termos de público, principalmente.

No ano seguinte, organizou pela primeira vez seu camarote, para receber convidados especiais, outra iniciativa inédita. Já em 2000, a experimentação encontrou resistência. Daniela misturou axé com música eletrônica e o público estranhou. Anos depois, boa parte dos foliões já curte sem ressalvas as batidas de DJs de todo o mundo.

Hoje, Daniela segue cheia de atitude. Não peca por omissão e em sua música mais recente, Proibido o Carnaval, ao lado de Caetano Veloso, pede o fim da censura. Que baita rainha a música baiana tem.

Carnaval 2012 (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO) Com Caetano Veloso no Carnaval 2002 (Haroldo Abrantes/Arquivo CORREIO) Carnaval 2011 (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO) Carnaval 2015 (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO) Carnaval 2004 (João Alvarez/Arquivo CORREIO)