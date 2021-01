Cenas de casal fazendo sexo aparecem no telão do Jornal Hoje

O Jornal Hoje na última segunda-feira (4) foi diferente. Nas telas que aparecem no cenário atrás da apresentadora Maju Coutinho, uma cena de sexo era exibida quando o programa começou. A cena só viralizou nesta terça, depois que foi parar na internet.

O telejornal voltou do intervalo bem no momento em que ao menos seis das várias TVs espalhadas mostravam o ato sexual entre duas pessoas.“Voltamos falando do ano novo, mas de um problema antigo: as chuvas. Cinco pessoas morreram por causa das fortes chuvas em Minas Gerais apenas no começo de 2021”, dizia Maju Coutinho, dando uma notícia séria de alagamentos.

Possivelmente, a cena passava em alguma novela ou filme - na sequência do momento "quente", é possível ver um homem dormindo na cama. A Globo não comentou.

No Twitter, o assunto rendeu. "Meu Deus, o pornô rolando solto nos telões da redação do Jornal Hoje", escreveu um internauta identificado comoLuiz. "Estou chocada", escreveu outra internauta. Alguns questionaram se não se tratava de uma montagem.

O Jornal Hoje deve ter um âncora novo a partir do segundo semestre, segundo o Uol. César Tralli vai deixar o SP1 e vai para o telejornal. Já Maju, que comanda o JH desde 2019, vai assumir o Fantástico no lugar de Poliana Abritta, que será correspondente da emissora.

Veja a comentada cena: