Center Lapa terá sessão de cinema exclusiva para autistas e familiares

Uma sessão de cinema especial para o público com Transtorno do Espectro Autismo (TEA) e familiares será realizada neste domingo (7), às 13h, no Cine Imperial, que fica localizado no Shopping Center Lapa. A venda dos ingressos acontecerão normalmente na bilheteria.

A ação, batizada de Domingo Azul, terá a exibição do filme “DC Liga dos Super Pets”, que conta a história de Krypto, o Super cão, e reúne uma equipe de heróis de animais de estimação para salvar seu amigo Superman e os outros integrantes da Liga da Justiça que foram sequestrados pelo vilão Lex Luthor.

O objetivo do cinema especial é proporcionar um ambiente mais acolhedor e inclusivo aos espectadores autistas. Para isso, a sessão de cinema contará com algumas mudanças especiais, como o uso de volume mais baixo que o convencional. Além disso, o cinema manterá as luzes acesas durante toda a sessão, exibirá o filme dublado, sem propagandas e trailers no início, e a sala estará com a temperatura ambiente mais amena.

Será permitido ainda que as crianças tenham liberdade para andar, dançar, conversar e se divertir, caso desejem.