Centrais telefônicas do Samu, Defesa Civil e Transalvador voltam a funcionar

As centrais telefônicas do Fala Salvador, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador)j á voltaram a funcionar normalmente. A empresa de telefonia conseguiu solucionar os problemas técnicos, provocados pela forte chuva ocorrida nesta quarta-feira (23).

Com o retorno, os contatos voltam a funcionar normalmente nos números convencionais: Samu através do 192; Defesa Civil no 199; Transalvador por meio do 118 e Fala Salvador discando 156.

Além destes contatos, a população também pode continuar utilizando o aplicativo NOA Cidadão para registros de trânsito. Já os demais serviços podem ser acessados pelo site www.falasalvador.ba.gov.br.