Central de atendimento do Detran-BA retoma serviços em Salvador por hora marcada

Com a reabertura gradual dos shoppings, nesta sexta-feira (24), em Salvador, a Central de Atendimento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), no SAC Shopping da Bahia, retoma as atividades com a oferta parcial de serviços, exclusivamente por agendamento prévio no portal (www.sacdigital.ba.gov.br) ou aplicativo SAC Digital. O número de usuários será controlado, como medida de prevenção à Covid-19.

O Detran-BA volta a atender também nas lojas do SAC dos shoppings Barra, Salvador, Paralela, Bela Vista, Liberdade e Periperi. A Central e as outras unidades vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h. Aos sábados, o atendimento será das 12h às 16h. Para realizar qualquer procedimento, a pessoa deve agendar a data e o horário.

O departamento já tinha retomado os trabalhos nos postos SAC de Cajazeiras, Comércio, Pau da Lima e Pernambués, com funcionamento das 7h às 17h, de segunda a sexta, e das 8h às 17h, aos sábados, também por agendamento.

A relação dos serviços de trânsito liberados, na capital, está disponível no SAC Digital. “A cada dia, o sistema será atualizado, com o aumento na oferta de serviços. Acreditamos que, na próxima semana, os principais procedimentos de habilitação e veículos já estarão disponíveis”, explicou a coordenadora da Central de Atendimento do Detran-BA, Agnailma da Silva.