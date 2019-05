Centro de Convenções está 40% pronto e será inaugurado em dezembro

O novo Centro de Convenções de Salvador, que está com 40% de obras concluídas, será inaugurado em dezembro deste ano. O espaço ficará na mesma área do antigo Aeroclube, na orla da Boca do Rio, e recebeu visita de deputados da Bancada de Oposição da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) nesta quarta-feira (22).

Ao ser entregue, o Centro de Convenções terá uma área total de 37 mil m² de terreno construído em uma área de pouco mais de 103 mil m². O espaço terá capacidade para receber até 14 mil pessoas simultaneamente em congressos e convenções, além de oferecer 1.400 vagas de estacionamento. O investimento total na construção é de R$ 120 milhões.

A deputada estadual Kátia Oliveira (MDB) comemorou a previsão de recebimento de eventos no espaço: "O centro de convenções será fundamental para a economia do estado. Além de reaquecer o turismo de eventos na capital, o novo equipamento vai proporcionar a geração de emprego e renda. Sem contar nos benefícios para o setor de bares e restaurantes. Serão diversos ganhos diretos e indiretos", disse.

O também deputado estadual Targino Machado (DEM) elogiou a velocidade das obras. "Ficamos satisfeitos porque aquela área construída está sendo aproveitada para três coisas distintas. Além do Centro de Convenções, que tem uma magnitude enorme, vai receber o Parque dos Ventos e a Arena Daniela Mercury", afirmou.

A visita contou também com a presença do vice-prefeito de Salvador e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis. No encontro, ele lamentou a ausência de um centro de convenções na capital baiana, jás que o antigo, no Stiep, está interditado desde 2015. O fechamento definitivo ocorreu no ano seguinte, quando parte da antiga estrutura desabou.

“Quando o Centro de Convenções da Bahia desabou, em 2016, teve um prejuízo na ordem de R$ 2 bilhões para a economia de Salvador. Nós estávamos perdendo muitos eventos para outras cidades e estados por falta de um espaço como esse para feiras, simpósios, seminários e congressos", disse Reis, que espera reposicionar Salvador no segmento do turismo de eventos e negócios, voltando a atrair congressos e feiras de grande porte.

Também presente nas obras do novo centro, o secretário de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), Cláudio Tinoco, destacou os impactos que a inauguração trará para a o turismo da cidade. “O principal impacto que destaco é o aumento do fluxo, que significa captar mais visitantes para a cidade. Salvador é um destino muito bem posicionado, por vários motivos, como pela sua natureza, história e cultura. Nós queremos recuperar a nossa posição de ser o 3º destino turístico nacional em realização de congressos e convenções”, afirmou.

Ainda segundo Tinoco, a pasta já vem negociando eventos para a capital baiana. “Teremos aqui, no próximo ano, o Congresso Nacional de Hotéis, em maio de 2020, e o Equipotel, que é uma feira de implementos para hotelaria e outros que estamos em negociação ainda”, revelou. Apesar das tratativas, as assinaturas contratuais dos eventos só ocorrerá após o fim da licitação.





* Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier