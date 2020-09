Centro de Convenções Salvador segue com atividades suspensas

O Centro de Convenções Salvador (CCS), administrado pela GL Events, informou nesta terça-feira (15) que suas atividades continuam temporariamente suspensas. Apenas o Big Drive-in está em operação, na área externa do CCS, enquanto os pavilhões seguem fechados e sem acesso do público. A previsão de retomada de parte das atividades é para o final de setembro, mas ainda sem data definida.

"Para o setor de eventos, a primeira etapa da liberação de pequenos eventos é um sinal positivo, mas ainda distante do que é possível realizar com segurança e do que o mercado precisa para se reerguer e gerar riquezas para a cidade", diz a nota da GL Events.

Segundo o comunicado, o Centro de Convenções Salvador está preparado para receber feiras, congressos e eventos de entretenimento dimensionados e organizados para o atual momento com "os mais rígidos protocolos para garantir a segurança de colaboradores e visitantes"

O acesso aos pavilhões internos e à área externa do CCS é controlado, sua estrutura é modulável e permite a criação de corredores e divisores de fluxo de público. Além disso, o prédio tem diversas entradas independentes, o que dá flexibilidade à operação.

“O setor de eventos não oferece risco, pois segue os mais rígidos protocolos e tem o controle de cada passo do visitante dentro de seus espaços. É tão seguro quanto outros mercados que já foram liberados para retomar as atividades”, destaca Ludovic Moullin, diretor do CCS.

Ainda de acordo com o comunicado, o CCS voltará a funcionar cumprindo um rígido protocolo de segurança para preservar o bem-estar de seus visitantes, colaboradores e promotores de eventos na realização de congressos, feiras, convenções e outras produções: "Os protocolos seguem as determinações dos órgãos competentes e diretrizes nacionais do setor, além da experiência da GL Events, que administra mais de 50 equipamentos em todo o mundo"