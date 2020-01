Centro de Convenções Salvador terá busto de ACM

Busto feito pela artista Nanci Novais, em fase de confecção (Foto: Divulgação)

O novo Centro de Convenções de Salvador vai ser batizado com o nome do ex-senador Antonio Carlos Magalhães (1927-2007). O nome do equipamento foi definido pela lei 9.365/2018. Além do nome, proposto pelo legislativo e sancionado pelo prefeito ACM Neto, o equipamento ganha, também, um busto em homenagem a ACM.

A peça em bronze fará parte da decoração interna e foi confeccionada pela artista e diretora da Escola de Belas Artes da Ufba, Nanci Novais. De acordo com a artista, o busto pesa 50 quilos, mede 60cm x 40cm, e foi finalizado em São Paulo. Apesar do pedido feito pela Secult, o busto faz parte dos investimentos feitos pela empresa GL Events, que administra o equipamento e vai investir mais de R$ 25 milhões em instalações, equipamentos e mobiliário, incluindo o busto.

“Sinto-me lisonjeada e premiada por ter uma obra em um espaço tão representativo e importante para a cidade”, comemora Nanci. A artista é autora de diversos projetos de esculturas públicas e monumentos, tanto em Salvador como em cidades do interior da Bahia.

A peça foi confeccionada em tempo recorde. Ainda antes do Natal, no dia 20, a artista deu início aos trabalhos e a modelagem terminou no dia 6 de janeiro. O busto chegou a Salvador no final da tarde de ontem para estar hoje na inauguração para convidados.

“O trabalho é todo com base nas fotografias do personagem e indicações de pessoas que conviveram com ele para poder passar alguns detalhes da fisionomia. É um trabalho que exige concentração”, revela.

A artista já havia elaborado outras quatro obras em homenagem ao político baiano. Entre elas, uma medalha que se encontra no Teatro Castro Alves (TCA) e um busto, que fica no Memorial do Tribunal de Contas do Estado, no CAB.