Centro de Feira de Santana tem ruas interditadas a partir desta terça

A Rua Conselheiro Franco, em Feira de Santana, foi bloqueada totalmente para o tráfego de veículos nesta terça-feira (5). Outras vias do município foram interditadas parcialmente. A medida visa facilitar ações de uma Força Tarefa criada pelo prefeito Colbert Martins Filho no intuito de disciplinar melhor a circulação no centro da cidade nesses momentos de pandemia.

Foram interditadas parcialmente as ruas J.J. Seabra e Marechal Deodoro e as avenidas Senhor dos Passos, Olimpio Vital, Getúlio Vargas e Maria Quitéria. Nestas vias, os condutores só podem trafegar pela faixa mais à esquerda, enquanto a da direita será reservada para ônibus, veículos oficiais e de emergência (viaturas policiais, ambulâncias etc).

“Haverá fiscalização rigorosa do cumprimento desta medida, por Agentes de Trânsito e por videomonitoramento. O condutor que desrespeitar os bloqueios serão notificados”, avisa o secretário de Prevenção a Violência, Moacir Lima dos Santos, coordenador da Força Tarefa composta ainda pela Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) e Secretaria do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (SETDEC).

O prefeito Colbert Martins Filho prorrogou o Decreto Municipal que regulamenta o funcionamento de setores da economia de Feira de Santana durante o período da pandemia do coronavírus (Covid-19), até o próximo dia 18 de maio. Com a decisão, adotada durante reunião com secretários municipais, no final da tarde de segunda-feira (4), permanecem fechadas as escolas das redes públicas e privada, academias, bares e restaurantes.

A decisão foi tomada pelo prefeito Colbert Martins após análise do cumprimento das medidas preventivas contra o coronavírus, adotadas pelos estabelecimentos que retornaram às atividades, e também o avanço da doença no município. Também estiveram reunidos os secretários Denilton Brito, de Governo, e Sebastião Cunha, de Administração.

No próximo dia 18, o prefeito Colbert Martins volta a se reunir com secretários municipais para uma reavaliação. “O que vai pesar nesta reavaliação é o avanço do coronavírus. Se tivermos que ter qualquer tipo de ação e de modificação deste decreto o tomaremos com base na importância de se salvar vidas”, observou.

Colbert observou que está atento à movimentação na cidade e pede às pessoas que adotem os cuidados para evitarem aglomerações e que só saiam de casa em casos de extrema necessidade. “Estamos seguindo as mesmas medidas adotadas pelos grandes centros urbanos, a exemplo de Salvador, onde o decreto também foi prorrogado. E se for necessário, adotaremos medidas mais rígidas, caso não se cumpra as medidas protetivas para evitar a disseminação do coronavírus em nosso município”, destacou.

O boletim divulgado pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, órgão da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana, apontava que, desde o primeiro caso confirmado de Covid-19 até a data o último domingo (3), eram 92 pessoas infectadas no município, sendo que 60 já se recuperaram e estão livres de quarentena. O município tem dois pacientes em situação de internamento hospitalar. Os outros 90 se encontram em tratamento em seus próprios domicílios. Um óbito havia sido registrado até o momento.