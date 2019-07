Centro de Formação em Artes da Funceb abre inscrições para cursos de bateria e canto

Se seu sonho é aprender a tocar bateria ou ter aulas de canto, uma boa notícia: o Centro de Formação em Artes (CFA) da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb/SecultBa) abriu inscrições presenciais para os cursos de Interpretação e Improvisação Musical na Bateria com Marcelo Brasil, e Laboratório de Instrumentação Vocal em Música Popular com Tito Bahiense.

Para participar, é necessário comparecer na sede do Centro de Formação em Artes da Funceb, no Pelourinho, até o dia 26 de julho.

As aulas do curso de Interpretação e Improvisação Musical na Bateria serão realizadas às terças-feiras, das 9h às 12h, e às quartas-feiras, 9h às 12h e das 14h às 17h. O período do curso é de quatro meses e cada encontro terá 1h30 de duração.

As aulas são para alunos nos níveis iniciantes, intermediários e avançados, e custarão R$ 150 por mês.

“No curso de bateria o aluno vai estudar o conceito de interpretação no instrumento, improvisação e solos livres, propondo uma forma abrangente de criação e composição no modo de interpretar uma música e improvisar sobre ela”, comenta o professor Marcelo Brasil.

Já os interessados no curso de Laboratório de Instrumentação Vocal em Música Popular, voltado para jovens e adultos, terá duração de cinco meses, também com mensalidade de R$ 150. As aulas serão às segundas, das 18h30 às 20h30.

“A partir de minha experiência em canto coral, percebi que o cantar individual não é limitado aos aspectos melódicos naturais da voz, mas também, fundamentalmente, a uma consciência de harmonia e de como o cantor aplica a respiração para garantir a afinação, o tempo rítmico da nota e fraseado”, revela Tito Bahiense.

Durante as aulas, os alunos farão exercícios de compreensão para a instrumentação vocal, consciência corporal, vocalização sem harmonia, vocalização com harmonia, execução de ciclos sonoros, percussividade corporal e vocal, criação de temas, expressão interpretativa e improvisação.

Serviço:

Curso de Interpretação e Improvisação Musical na Bateria, com Marcelo Brasil

Aulas: terças-feiras (9h às 12h) e quartas-feiras (das 9h às 12h e das 14h às 17h)

Curso Laboratório de Instrumentação Vocal em Música Popular, com Tito Bahiense

Aulas: segundas-feiras (18h30 às 20h30)

Inscrições: até 26 de julho na sede do CFA - Rua do Bispo, nº 29, Pelourinho



Investimento mensal: R$ 150,00



Informações: (71) 3117-6452, das 8h às 17h