Centro de Referência LGBT vai receber o nome de Vida Bruno

O Centro Municipal de Referência LGBT, no Rio Vermelho, vai receber o nome de Vida Bruno. A mudança é para homenagear ao historiador e coordenador de políticas para cidadania LGBTQIA+ da Prefeitura de Salvador. Ele morreu nesta terça-feira (6).

A mudança do nome do Centro de Referência foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis durante evento virtual, nesta quarta-feira (7). Ele destacou o engajamento de Vida Bruno com as causas da comunidade LGBTQIA+ e disse a homenagem foi um desejo da equipe da prefeitura.

“Ele era uma pessoa muito querida e que contribui muito para que o município avançasse nessas políticas afirmativas de combate a LGBTfobia. Ele ajudou na elaboração do nosso plano de governo, e dos compromissos que eu assumi com esse segmento, de defender e de manter essas bandeiras. A mudança no nome é uma homenagem”, afirmou o prefeito.

Vida estava internado desde 12 de fevereiro. A causa da morte não foi divulgada pela família. Entidades de classe, secretarias de estado, e ativistas lamentaram a morte e destacaram as contribuições dele na luta contra os preconceitos e a discriminação.