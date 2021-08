Centro de tratamento pós covid vai atender 100 pessoas por dia em Feira

Moradores de Feira de Santana que venceram o coronavírus, mas ficaram com sequelas da doença agora vão poder contar com um centro de tratamento. Entregue na última terça-feira (3), o equipamento vai funcionar em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, e a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), no Centro Social Urbano (CSU), localizado na rua Tostão, bairro Cidade Nova. A expectativa é atender 100 pacientes por dia e 2 mil pacientes por mês.

O equipamento dispõe de sete consultórios médicos, farmácia, almoxarifado, sala de coleta, banheiros adaptados e um espaço acessível. Rampas na entrada do Centro facilitarão o acesso de pacientes com deficiência ou mobilidade reduzida até as salas de atendimento.

Para ser atendido é necessário agendamento prévio nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e Undiades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros. Pacientes que foram internados de forma grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha serão agendados assim que receberem alta médica. O funcionamento do Centro de Tratamento pós-Covid ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



O atendimento prestado na unidade contempla as áreas médicas da Nefrologia, Clínica Geral, Neurologia, Cardiologia, Pneumologia e Psiquiatria, além de Fisioterapia, Nutrição e Psicologia.

Ex-secretário de Saúde e coordenador-médico da unidade, Edval Gomes, explica que o atendimento será prestado por uma equipe multidisciplinar de apoio composta por mais de 60 profissionais, além de estudantes da UEFS - área de Saúde - que auxiliarão no serviço. Segundo o reitor da instituição, professor doutor Evandro do Nascimento, o funcionamento do ambulatório representa um avanço importante na formação profissional. “A oferta deste serviço com qualidade depende de uma boa formação acadêmica”, ressaltou.

O secretário de saúde de Feira de Sanana, Marcelo Britto, destaca que a entrega da unidade coincide com o período em que Feira de Santana registra uma queda na curva de contaminação. “Os índices apontam um aumento de pacientes recuperados da doença,bem como redução na quantidade de casos positivos e hospitalizados. A unidade é mais um reforço no enfrentamento à pandemia”, afirma o titular da Saúde.

“Após a recuperação, muitos pacientes graves ainda têm o desafio de retomar a rotina normal. Nessa fase as sequelas deixadas pelo vírus ficam evidentes e podem comprometer a qualidade de vida. O nosso foco é cuidar dessas pessoas que precisam de atendimento especializado”, destacou o prefeito Colbert Martins Filho.