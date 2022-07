Centro universitário abre 32 vagas para professores em Salvador; veja lista

Encerram nesta sexta-feira (08) as inscrições para participar do processo seletivo de professores do UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Salvador. São 32 vagas para os cursos de Medicina Veterinária, Psicologia, Gastronomia, Fisioterapia, Farmácia, Ciências Contábeis, Pedagogia e Sistema de Informação. Os professores contratados irão atuar nos campi Pituba e Mercês da IES.

Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar o Currículo Lattes completo e atualizado para o e-mail correspondente a área de interesse. No Lattes, precisa constar títulos acadêmicos, relação de experiência profissional, atividades de magistério superior e realizações científicas, técnicas, culturais, humanísticas ou artísticas.

Todos os candidatos precisam possuir título de doutor, mestre ou especialista, ter disponibilidade para ministrar aulas no período diurno e/ou noturno (nos horários estabelecidos pela coordenação do curso), além de possuir pós-graduação específica na área da disciplina. A instituição não informou os salários.

Abaixo, lista com os e-mails correspondentes aos cursos com vagas disponíveis:



Sistema de Informação (Pituba) - administracao.merces@mauriciodenassau.edu.br

Medicina Veterinária (Pituba) - medicinaveterinaria.ssa@mauriciodenassau.edu.br

Fisioterapia (Pituba) - fisioterapia.ssa@mauriciodenassau.edu.br

Fisioterapia (Mercês) - fisioterapia.merces@mauriciodenassau.edu.br

Ciências Contábeis (Pituba) - contabeis.ssa@mauriciodenassau.edu.br

Gastronomia (Pituba)- nutricao.ssa@mauriciodenassau.edu.br

Farmácia (Pituba)- farmacia.ssa@mauriciodenassau.edu.br

Pedagogia (Mercês) - nae.merces@mauriciodenassau.edu.br

Psicologia (Mercês) - psicologia.merces@mauriciodenassau.edu.br