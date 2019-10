Centro Universitário Estácio oferece aulas de reforço para o Enem

O Centro Universitário Estácio da Bahia realiza de 21 a 25 de outubro aulas de reforço para o Enem. As aulas, que serão ministradas pelo professor Jorge Portugal, têm como público alvo alunos de escolas públicas de Salvador. Também serão disponibilizadas vagas para alunos de outras instituições de ensino.

Serão cerca de 2.500 alunos de ensino médio. As inscrições podem ser realizadas através de um formulário (clique aqui).

As aulas acontecerão no auditório S1 do Campus Gilberto Gil, no bairro do Stiep e no auditório do Campus Fratelli Vita, no bairro da Calçada.

SERVIÇO:

O quê: Aulas gratuitas de reforço para Enem 2019 com o Prof. Jorge Portugal

Onde: Campus Gilberto Gil: Rua Xingu, 179 STIEP:

Dia: 21/10 - 9h e 18h;

Dia: 22/10 - 9h e 18h;

Dia: 23/10 - 9h e 18h



Onde: Campus Fratelli Vita: Rua Barão de Cotegipe, 142, Calçada:

Dia: 24/10 - 9h e 18h

Dia: 25/10 - 9h e 18h