Centroavante de origem, Caicedo afirma que se 'adapta ao sistema'

A torcida do Vitória se acostumou a ver Jordy Caicedo pelas pontas - era ali que Carlos Amadeu, agora ex-técnico do time, preferia que o atacante jogasse. Porém, questionado onde gosta de atuar, o equatoriano lembrou que é, na verdade, centroavante de origem.

"Toda minha carreira fiz de 9. No Equador, fiz o 9 em todos os times em que joguei. Mas, algumas vezes, joguei por fora. Não é minha melhor posição. Mas, sempre que pedem que eu jogue por fora, tento fazer da melhor maneira. Como jogador, tenho que me adaptar ao sistema de jogo que o técnico quer", comentou em entrevista coletiva no Barradão.

Após perder espaço entre os 11 na equipe de Amadeu, Caicedo está na expectativa para ganhar a posição entre os titulares de Geninho. "Chegou um novo treinador, e estou trabalhando de maneira igual. Um pouco mais forte para ganhar espaço entre os 11 titulares, nos 11 que começam, mas aguardo a decisão dele. Penso que é um bom treinador, pelo que me falaram dele. Agora quero demonstrar tudo em campo".

O primeiro desafio do novo treinador será nessa terça-feira (24), às 21h30, na Fonte Nova, contra o Atlético-GO, segundo colocado da Série B. Depois, o Leão encara o líder Bragantino, fora de casa, e, em seguida, como mandante, o Sport, que está em terceiro.

"Entendo a importância dos três jogos que virão, mas é uma luta que estamos fazendo há algum tempo. Cada partida tem uma luta. Amanhã teremos uma partida de muita importância. O jogo passado também foi de grande importância. Nos preparamos para fazer um jogo da melhor maneira. Acredito que será um dia maravilhoso para todos no Vitória", declarou Caicedo.