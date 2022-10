Cerca de 2 mil caranguejos transportados irregularmente são apreendidos na Bahia

Cerca de 2 mil caranguejos da espécie ‘guaiamum’ transportados irregularmente foram apreendidos em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, na noite de segunda-feira (17).

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalização no km 720 da BR-101, no município, quando deu ordem de parada a um Fiat/Pálio acoplado a um reboque, transportando no compartimento de carga e em péssimas condições sanitárias, onde estavam os animais.

A carga era transportada sem nota fiscal da mercadoria e sem Guia de Trânsito de Animal (GTA), bem como sem a refrigeração adequada e entre as espécies capturadas havia caranguejos fêmeas, cuja pesca é proibida.

Questionado sobre a mercadoria transportada, o condutor afirmou que capturou os crustáceos em um manguezal na cidade de Macaé (RJ). Disse também que os caranguejos seriam comercializados em bares e restaurantes de Aracaju (SE).

Diante dos fatos, todos os ocupantes do carro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, pelo crime de pescar, comercializar ou transportar pescado proveniente de pesca proibida (art. 34 da Lei 9.605/1998).

A PRF também acionou o IBAMA que ficou responsável pelas notificações necessárias e destinação do pescado.

"Vale destacar que em certas épocas do ano, os caranguejos saem de suas tocas e andam pelo manguezal para acasalamento e liberação de ovos. São nestes períodos de proibições em que é possível garantir a reposição dos caranguejos na natureza", destacou a PRF em nota.